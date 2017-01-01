В полиции назвали количество участников марша националистов в Киеве

В акциях в центре Киеве 3 апреля, по приблизительным подсчетам, приняли участие почти 5500 граждан. Грубых нарушений правопорядка не зафиксировано.

В акциях в Киеве приняли участие около 5500 человек Страна

В массовых акциях, которые состоялись во вторник, 3 апреля, в центре Киева, приняли участие около 5500 человек. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Отмечается, что с организаторами и участниками митингов проводили разъяснительную работу сотрудники отдела превентивной коммуникации.

Грубых нарушений правопорядка не зафиксировано.

Напомним, в столице 3 апреля прошел марш националистов. Было перекрыто движение транспорта по улицам Грушевского, Шелковичной и Арсенальной. За порядком в центре Киева следили около 1500 силовиков.

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