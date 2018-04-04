В Киеве школьники избили одноклассника, сломали позвоночник

12-летний Максим прикован к постели .

В Киеве семиклассник Максим Черников уже четыре месяца прикован к постели. Ему сломали позвоночник. Это сделали его одноклассники 7 декабря, когда он шел на урок английского. Об этом сообщил канал 1+1.

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Двенадцатилетний Максим до травмы активно занимался плаванием и спортивно-бальными танцами. Мечтает стать рекламистом. В сентябре перешел из простой школы в специализированный столичный лицей, где и случился инцидент. Всего через три месяца учебы ребенку нанесли травму, которая может сделать его инвалидом на всю жизнь.



“За шесть минут искалечили жизнь моего ребенка, - сокрушается мать Максима, Анна Черникова. - Я привела в школу здорового ребенка, а забираю калекой.“

Сам пострадавший назвал фамилию виновника и рассказал о происшествии следующее:

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“Отбирали сумку, били, толкались, брали рюкзаки и перекладывали вещи. После этого я побежал на второй этаж. Но они там меня нашли и побежали. Некрышевич меня ударил по плечу, я защищался, чтобы они мне в голову не попали. Некрышевич сказал детям, которые там стояли: “Отойдите!“, и со всей силы ударил меня, я отлетел и упал.“

Максим рассказывает, что было очень больно – в спине, груди, сердце. Мальчик не чувствовал своих ног Все, что он смог сделать – это позвонить бабушке.

“Я приехала через полтора часа туда. И никакая помощь ребенку не была предоставлена вообще! Понимаете? При всем при том, что ребенок жаловался на острую сердечную боль. Когда преподаватели зашли в кабинет, знаете, о чем спросили? Они не спросили, как он себя чувствует, они спросили: А ты дрался? А ты давал сдачи? А кто первый кого ударил? Пока я в грубой форме не остановила этот допрос. Потом уже приехала скорая помощь“, - вспоминает Валентина Волокжанина, бабушка Максима.

Директор лицея говорит, что раньше проблем с травлей в их школе не было.

Напомним, 10 марта в Барнауле пьяные школьницы избили сверстницу и сняли это на видео.