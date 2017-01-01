В киевском стрип-клубе организовали бордель

Полиция одновременно провела два обыски по адресам ночного клуба и отеля, где женщины оказывали интимные услуги.

Правоохранители разоблачили бордель, замаскированный под стриптиз-клуб Solid Gold на Большой Васильковской, 5.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Полицейские задержали четырех участников преступной группы, которые подыскивали клиентов и вербовали девушек для предоставления сексуальных услуг. Клиенты, которые посещали заведение, за “доплату“ получали дополнительный “сервис“.

В группу входили 27-летняя организатор и трое ее соучастников. Организатор занималась распределением обязанностей и денег между участниками.

Организатору назначен домашний арест kyiv.npu.gov.ua

“В развлекательное заведение наведывались состоятельные клиенты, в основном - иностранцы, которых по желанию обслуживали проститутки. Стоимость “взрослых“ развлечений составляла от 2500 гривен за час. Расчет осуществлялся исключительно в помещении клуба. После интимных утех девушки отдавали половину своей прибыли организаторам преступной деятельности“, - сообщили в полиции.

Решается вопрос об определении меры другим участникам kyiv.npu.gov.ua

Одновременно было проведено два обыски по адресам ночного клуба и отеля, где женщины оказывали услуги.

Полиция составила протокол по ст. 181-1 (занятие проституцией) и предъявила подозрение организатору группы по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).

Полиция Киева выкрыла бордель, замаскированный под стрип... 0:00 / 03:17

Напомним, 14 марта в Киеве правоохранители выкрыли бордель, замаскированный под салон эротического массажа, который также находился по улице Большая Васильковская.