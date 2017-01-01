Стало известно, когда в Киеве закончится отопительный сезон

Административные здания Киева уже начали отключаться от тепла по индивидуальным заявкам.

В Киеве отопительный сезон завершат 6 апреля, что на пять дней позднее по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев заявил, что решение принято в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха.

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“Согласно прогнозу погоды, который поступил от Украинского гидрометцентра, с 4 апреля и в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет значительно выше, чем 8 градусов. Теплая погода сохранится и в дальнейшем. В связи с этим город поручает теплоснабжающим компаниям приступить к сворачиванию систем теплоснабжения“, - сказал Пантелеев.

Административные здания в столице уже начали отключаться от тепла по индивидуальным заявкам.

Напомним, 3 апреля В Киеве от тепла было отключено более 500 административных зданий и офисных помещений.

В тоже время, об официальном окончании отопительного сезона объявили Николаев, Херсон, Каменск, Кривой Рог и Львов.