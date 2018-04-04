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В Киеве первоклассница пережила клиническую смерть

Комментариев: 1
Сейчас ребенок находится с родителями в реанимации.
Назначено специальное расследование инцидента
Назначено специальное расследование инцидента
wikimapia.org

В Соломенском районе Киева в школе номер 69 ученица первого класса пережила клиническую смерть.

Об этом сообщили в Департаменте образования и науки КГГА.
 
По информации Соломенского районного управления образования ученица 1 класса во время перерыва в столовой потеряла сознание, когда собиралась купить себе буфетную продукцию.
 
“Ребенок подошел к прилавку и в момент когда оплачивала покупку, отступила, сказала “Ой!“ и потеряла сознание“, -  говорится в сообщении.

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В это время в столовой были ученики, учителя и работники столовой. Сразу же была вызвана скорая помощь.Через две минуты медработники зафиксировали клиническую смерть и вызвали реанимационную бригаду. Через 5 минут были проведены реанимационные мероприятия и восстановлено дыхания ребенка. Сейчас ребенок находится с родителями в реанимации.

“Департаментом образования и науки, молодежи и спорта назначено специальное расследование несчастного случая в этой школе. Причины несчастного случая устанавливаются. Все будет выяснено в ходе расследования и сообщено отдельно в кратчайшие сроки“, - отмечается в сообщении ведомства.

Как сообщалось 4 апреля, в Киеве школьники избили одноклассника, сломали позвоночник.

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Теги: школа, первоклассница, клиническая смерть, Киев
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Комментариев (1)
Из_бана    04.04.2018, 15:06
Оценка:  -1
Из_бана
А что скажет Супрун? Девочку лечили перекисью?
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