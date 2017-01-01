Центр защиты киевлян передал 6000 освященных пасок верующим

Паски освятил наместник Феодосиевского монастыря архимандрит Макарий (Папиш) и 18 священнослужителей УПЦ КП.

Центр защиты киевлян, созданный по инициативе киевской организации ВО Батькивщина, организовал освящение шести тысяч пасок в Свято-Феодосиевском монастыре Украинской православной церкви Киевского патриархата. После освящения через приходы УПЦ КП пояса были переданы верующим.

“Уже через несколько дней православные христиане будут праздновать Воскресение Господне. От имени Центра защиты киевлян сегодня мы передаем 6000 освященных пасок к приходов УПЦ Киевского патриархата, которые распространят их среди украинских семей. Искренне желаю всем добра, любви, семейного благополучия и мира“, - отметил председатель Центра защиты киевлян Виталий Нестор.

Паски освятил наместник Феодосиевского монастыря архимандрит Макарий (Папиш) и 18 священнослужителей УПЦ Киевского патриархата.

“Приближается величайший христианский праздник. Желаю, чтобы в Украине снова вернулся мир и пора больших преобразований к лучшему жизнь“, - отметил глава столичной Батькивщины Владимир Бондаренко.

К участию в акции присоединились братияСвято-Феодосиевского монастыря УПЦ КП, депутаты Киевсовета, общественные деятели, волонтеры Центра защиты киянта все неравнодушные.

Как отмечается на официальном сайте организации, главная задача Центра защиты киевлян -помогать жителям столице решать проблемы с коммунальными службами, государственными структурами, учреждениями образования и здравоохранения.