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В Киеве на мосту Патона из асфальта бьет фонтан, движение ограничено

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На мосту произошла авария в инженерных сетях Киевэнерго.
Киевэнерго уже ведет ремонтные работы
Киевэнерго уже ведет ремонтные работы
facebook.com/kievavtodor

В столице на мосту Патона ограничили движение из-за фонтана воды, который возник в следствии аварии в инженерных сетях Киевэнерго.

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Об этом в Facebook сообщает Киевавтодор.

“Сегодня днем в результате аварии в инженерных сетях ПАО Киевэнерго был поврежден капитально отремонтированный в 2013 году тротуар на мосту имени Патона“, - говорится в сообщении.

Движение транспорта ограничено в первой полосе
Движение транспорта ограничено в первой полосе
facebook.com/kievavtodor

На месте аварии, из трещины в асфальте, бьет сильный фонтан воды. На данный момент сотрудники Киевэнерго выполняют аварийно-восстановительные работы. 

На мосту поврежден тротуар
На мосту поврежден тротуар
facebook.com/kievavtodor

Движение транспорта ограничено в первой полосе в направлении с улицы Соборности на улицу Дружбы Народов.

Напомним, 28 марта в Киеве с Воздухофлотского моста на проезжающие авто падали куски бетона. 

Ранее, 26 марта, ограничивалось движение по Северному и Южному мостам, в связи с проведением ремонтных работ.

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Теги: Киевавтодор, Киевэнерго, мост Патона, ремонт, авария, движение, вода
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