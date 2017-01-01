В Киеве на мосту Патона из асфальта бьет фонтан, движение ограничено
В столице на мосту Патона ограничили движение из-за фонтана воды, который возник в следствии аварии в инженерных сетях Киевэнерго.
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Об этом в Facebook сообщает Киевавтодор.
“Сегодня днем в результате аварии в инженерных сетях ПАО Киевэнерго был поврежден капитально отремонтированный в 2013 году тротуар на мосту имени Патона“, - говорится в сообщении.
На месте аварии, из трещины в асфальте, бьет сильный фонтан воды. На данный момент сотрудники Киевэнерго выполняют аварийно-восстановительные работы.
Движение транспорта ограничено в первой полосе в направлении с улицы Соборности на улицу Дружбы Народов.
Напомним, 28 марта в Киеве с Воздухофлотского моста на проезжающие авто падали куски бетона.
Ранее, 26 марта, ограничивалось движение по Северному и Южному мостам, в связи с проведением ремонтных работ.