Авария произошел на маршруте скоростного трамвая №2 на подъезде к станции Григоровича-Барского. Информации о пострадавших пока нет.

В Святошинском районе Киева сошел с рельсов скоростной трамвай производства львовского предприятия Электротранс. Об этом сообщает Укринформ вечером в среду, 4 апреля.

Отмечается, что инцидент произошел на маршруте скоростного трамвая №2 (ст. Кольцевая дорога – Михайловская Борщаговка) на подъезде к станции Григоровича-Барского.

Информации о пострадавших нет.

Авария спровоцировала остановку других трамваев на этой линии. Причины инцидента пока неизвестны.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве сошел с рельсов скоростной трамвай

Ранее сообщалось, что в Запорожье трамвай сошел с рельсов второй раз за месяц. Авария дважды произошла на улице Шевченко.

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