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В Киеве столкнулись Газель и Ниссан: пострадал человек

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Водитель Газели госпитализирован. Экспертиза решает, были ли участники ДТП пьяны.
Газель и Nissan не поделили дорогу
Газель и Nissan не поделили дорогу
kiev.informator.ua

В ночь на 5 апреля, около 00:15 на пересечении улиц Полярной и Петра Калнышевского произошло ДТП. Об этом сообщает kiev.informator.ua. Столкнулись Газель и Nissan Almera. Nissan сильно помят, сработали подушки безопасности. Водитель Газели госпитализирован с сотрясением, мужчина за рулем Nissan отделался несколькими ссадинами на лице.

Водитель Nissan отделался ссадинами
Водитель Nissan отделался ссадинами
kiev.informator.ua

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Водитель Nissan рассказал, что ехал на желтый свет по ул. Полярной со скоростью 35 км/ч, находясь на главной дороге. По словам водителя, Газель выехала со второстепенной дороги и врезалась в него.

Один из водителей ударился головой о лобовое стекло, оставив вот такой след
Один из водителей ударился головой о лобовое стекло, оставив вот такой след
kiev.informator.ua

Отмечается, что от водителя Nissan резко пахло алкоголем, хотя он сказал, что не пил.

Прибывшие на место аварии полицейские и следственно-оперативная группа зафиксировали все повреждения автомобилей и нарисовали схему ДТП. Употребляли ли спиртные напитки участники ДТП определит медицинская экспертиза.

Напомним, 3 апреля в Киеве пьяный пытался убежать от полиции и устроил ДТП. Мужчине грозит штраф в размере около тысячи долларов.

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Теги: Киев, ДТП, автомобили, Оболонь, сотрясение мозга
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