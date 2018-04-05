В Киеве пьяный таксист устроил ДТП с пострадавшим

Водитель Daewoo Lanos признался, что пил водку перед тем, как сесть за руль. У водителя Chevrolet травмы, его госпитализировали.

В среду, 4 апреля, на Троещине водитель такси на Daewoo Lanos в состоянии алкогольного опьянения врезался в Chevrolet. Оба автомобиля повисли на оградительном отбойнике.

Обе машины повисли на оградительном заборе kiev.informator.ua

Читай также: В Киеве произошло очередное ДТП из-за пьяного водителя

ДТП произошло поздним вечером, около 23:30, на пересечении улиц Маяковского и Драйзера. Об этом сообщает kiev.informator.ua. Таксист ехал по улице Теодора Драйзера в сторону McDonald’s.

Нетрезвый водитель рассказал, что он не заметил, как кончилась дорога, и потому вылетел на бордюр, перелетел клумбу и врезался в бок Шевроле, ехавшего по улице Маяковского в сторону проспекта Генерала Ватутина.

У водителя Chevrolet сотрясение мозга и ушиб грудной клетки kiev.informator.ua

Также таксист признался, что пил водку, но не сказал, зачем сел за руль, будучи настолько пьяным. У него было разбито лицо, однако от медицинской помощи он отказался.

Водителя Chevrolet срочно забрали в больницу с сильным сотрясением мозга и ушибами грудной клетки.

На месте работали патрульные полицейские, чтобы установить все обстоятельства ДТП.

На месте работали патрульные полицейские kiev.informator.ua

Напомним, в ночь на 5 апреля на Оболони произошло ДТП, которое также закончилось сотрясением мозга у одного из его участников. Не поделили дорогу Газель и Nissan.