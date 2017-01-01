В Киеве в массовой драке ножом ранили мужчину

Драка с участием 10 человек произошла на Виноградаре за кафе Кавказ.

В Киеве на Виноградаре произошла массовая драка возле ночного клуба на проспекте Свободы, 26, которая закончилась ножевым ранением для оддного из участников потасовки.

Об этом в Facebook сообщает Киев Оперативный.

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Инцидент произошел около 23:00 за кафе Кавказ. По предварительной информации, в драке принимало участие 10 мужчин (7 мужчин с одной стороны и 3 с другой).

Во время драки один из мужчин получил ножевое ранение, после чего его занесли в кафе и вызвали скорую. Медики установили, что мужчина получил проникающее ранение под ребром. Он был госпитализирован.

Участники драки скрылись с места происшествия facebook.com/KyivOperativ

Участники драки скрылись с места происшествия. Полиция выясняет причины драки.

Напомним, 4 апреля в Киеве были задержаны двое молодых мужчин, которые избили и ограбили продюсера ТРК Украина, а затем попытались ограбить супермаркет, угрожая охраннику ножом.

Ранее, 16 марта, в Праге спецназ чешской полиции провел задержание двух граждан Украины, которые были объявлены в розыск за драку со стрельбой в общественном транспорте.