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В Киеве появится современный транспорт на 8 новых маршрутах

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Перевозчиков выбирали по критерию увеличения пассажировместимости автобусов и повышения их комфортности.
Перевозчики предоставят новый транспорт для маршрутов
Перевозчики предоставят новый транспорт для маршрутов
transport-journal.com

В Киеве определили перевозчиков, которые будут перевозить пассажиров на 8 городских маршрутах.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Перевозчиков в конкурсе выбирали прежде всего по критерию увеличения пассажировместимости автобусов и повышения их комфортности.

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“На всех объектах конкурса победили перевозчики с новым подвижным составом, который полностью отвечает основным условиям конкурса и нормам экологической безопасности Евро-5 или перевозчики, которые взяли на себя инвестиционные обязательства по обновлению подвижного состава до норм Евро-5 и установленных требований безопасности перевозки пассажиров после победы в конкурсе“, - сказал директор Департамента Сергей Симонов.

Всего на конкурс было вынесено 15 маршрутов, но 7 из них остались без перевозчиков из-за несоответствия предоставленной в конкурсный комитет информации. Их вынесут на следующий конкурс.

Новые перевозчики будут обслуживать следующие маршруты:

  • №193 ж/м Корчеватое - Дарницкая площадь;
  • №227 Диагностический центр - Кадетский Гай;
  • №459 ЖД вокзал Дарница - ул. Подлипко;
  • №501 ул. Милославская - ст.м. Лесная;
  • №507 ЖД вокзал Южный - ул. Сирка;
  • №517 ул. Народного Ополчения - ул. Ефремова;
  • №582 ст.м. Оболонь - вул. Приозерная;
  • №250 (новый) ст.м. Позняки - ул. О.Пчилкы.

Напомним, 12 марта между Киевом и Броварами запустили бесплатный автобус. 13 марта, спустя день, КП Киевпастранс отказался выпускать на рейс бесплатный общественный автобус Бровары-Киев несмотря на договор. 

Ранее, 6 марта, пресс-служба Киевской городской госадминистрации сообщила, что в столице нашли десять нелегальных автобусных перевозчиков.

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Теги: транспорт, перевозчики, конкурс, КГГА
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