В Киеве появится современный транспорт на 8 новых маршрутах

Перевозчиков выбирали по критерию увеличения пассажировместимости автобусов и повышения их комфортности.

В Киеве определили перевозчиков, которые будут перевозить пассажиров на 8 городских маршрутах.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Перевозчиков в конкурсе выбирали прежде всего по критерию увеличения пассажировместимости автобусов и повышения их комфортности.

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“На всех объектах конкурса победили перевозчики с новым подвижным составом, который полностью отвечает основным условиям конкурса и нормам экологической безопасности Евро-5 или перевозчики, которые взяли на себя инвестиционные обязательства по обновлению подвижного состава до норм Евро-5 и установленных требований безопасности перевозки пассажиров после победы в конкурсе“, - сказал директор Департамента Сергей Симонов.

Всего на конкурс было вынесено 15 маршрутов, но 7 из них остались без перевозчиков из-за несоответствия предоставленной в конкурсный комитет информации. Их вынесут на следующий конкурс.

Новые перевозчики будут обслуживать следующие маршруты:

№193 ж/м Корчеватое - Дарницкая площадь;

№227 Диагностический центр - Кадетский Гай;

№459 ЖД вокзал Дарница - ул. Подлипко;

№501 ул. Милославская - ст.м. Лесная;

№507 ЖД вокзал Южный - ул. Сирка;

№517 ул. Народного Ополчения - ул. Ефремова;

№582 ст.м. Оболонь - вул. Приозерная;

№250 (новый) ст.м. Позняки - ул. О.Пчилкы.

Напомним, 12 марта между Киевом и Броварами запустили бесплатный автобус. 13 марта, спустя день, КП Киевпастранс отказался выпускать на рейс бесплатный общественный автобус Бровары-Киев несмотря на договор.

Ранее, 6 марта, пресс-служба Киевской городской госадминистрации сообщила, что в столице нашли десять нелегальных автобусных перевозчиков.