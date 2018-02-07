Комитет Рады поддержал законопроект, который обеспечит работу Киевтеплоэнерго

Планируется, что функции Киевэнерго возьмет на себя коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго. При этом, процедура передачи на баланс Киевтеплоэнерго объектов теплоснабжения продолжается.

В четверг, 5 апреля, Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Верховной Рады поддержал проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины“ (относительно изменения права собственности и особенности правопреемства в сфере энергоснабжения) № 8012 от 07.02.2018 года. Об этом сообщает КГГА.

Напомним, пол решению Киевсовета, 27 апреля 2018 прекращается действие соглашения между КГГА и АЕК (ныне - ОАО) Киевэнерго на управление объектами теплоэнергетического комплекса. Планируется, что функции Киевэнерго возьмет на себя коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго. При этом, процедура передачи на баланс Киевтеплоэнерго объектов теплоснабжения продолжается до сих пор.

Законопроект предусматривает предоставление права коммунальному предприятию Киевтеплоэнерг» осуществлять хозяйственную деятельность, используя лицензии ПАО Киевэнерго, и устраняет риски, возникающие из-за законодательной неурегулированности вопроса. Ведь в процедуре получения лицензий для Киевтеплоэнерго пока существует ряд регуляторных шероховатостей, не позволяет в быстрые сроки получить соответствующие лицензии. Принятие документа позволит обеспечить стабильное тепло- и водоснабжения Киева.

Городские власти Киева инициировали и настаивают на принятии законопроекта № 8012 для того, чтобы избежать технических и технологических рисков, обеспечить бесперебойность предоставления услуг киевлянам.