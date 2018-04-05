В Киеве массовая драка кавказцев с арабами закончилась ножевым ранением

Драка с участием почти 30 человек произошла на Отрадном, недалеко от ночного клуба Авиатор.

В Киеве на Отрадном произошла массовая драка между арабами и кавказцами, которая закончилась для одного из участников непроникающим ножевым ранением.

Об этом в Facebook написал артист Анатолий Матвиенко.

“Ну вот, спокойная жизнь в Киеве заканчивается. Сегодня около пяти утра на улице Леваневского, что на Отрадном, около 30 человек, похоже, арабов, столкнулись с кавказцами. Вероятно, они все вышли из ночного клуба Авиатор“, - написал он.

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Матвиенко добавил, что драка продолжалась примерно полчаса, а когда на место инцидента прибыли патрульные, то они побоялись покинуть автомобиль.

В свою очередь в столичной полиции подтвердили факт драки, передает УНН.

“Такой факт был. Кто участники - выясняется. У одного мужчины - непроникающее ножевое ранение. В полицию никто с заявлениями не обращался“, - заявили в полиции.

Напомним, 4 апреля в Киеве на Виноградаре произошла массовая драка возле ночного клуба на проспекте Свободы, 26, которая закончилась ножевым ранением для одного из участников потасовки.