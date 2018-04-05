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В Киеве массовая драка кавказцев с арабами закончилась ножевым ранением

Комментариев: 5
Драка с участием почти 30 человек произошла на Отрадном, недалеко от ночного клуба Авиатор.
Прибывшая полиция боялась выйти из машин
Прибывшая полиция боялась выйти из машин
facebook.com/amatviychuk

В Киеве на Отрадном произошла массовая драка между арабами и кавказцами, которая закончилась для одного из участников непроникающим ножевым ранением.

Об этом в Facebook написал артист Анатолий Матвиенко.

“Ну вот, спокойная жизнь в Киеве заканчивается. Сегодня около пяти утра на улице Леваневского, что на Отрадном, около 30 человек, похоже, арабов, столкнулись с кавказцами. Вероятно, они все вышли из ночного клуба Авиатор“, - написал он.

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Матвиенко добавил, что драка продолжалась примерно полчаса, а когда на место инцидента прибыли патрульные, то они побоялись покинуть автомобиль.

В свою очередь в столичной полиции подтвердили факт драки, передает УНН.

“Такой факт был. Кто участники - выясняется. У одного мужчины - непроникающее ножевое ранение. В полицию никто с заявлениями не обращался“, - заявили в полиции.

Напомним, 4 апреля в Киеве на Виноградаре произошла массовая драка возле ночного клуба на проспекте Свободы, 26, которая закончилась ножевым ранением для одного из участников потасовки. 

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Теги: Отрадный, драка, арабы, кавказцы, полиция, нож, пострадавшие
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Комментариев (5)
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Wterrozz    05.04.2018, 16:15
Оценка:  0
Wterrozz
Украинцы выезжают миллионами.А кавказцы с арабами въезжают...Это ли не Пэрэмога?
Woodbrother    05.04.2018, 16:25
Оценка:  0
Woodbrother
Какие миллионы , очнитесь . Арабы и жители Кавказа всегда жили в нашей стране. Просто вам на россии об этом никто не сообщил.
Wterrozz    05.04.2018, 16:15
Оценка:  -1
Wterrozz
Украинцы выезжают миллионами.А кавказцы с арабами въезжают...Это ли не Пэрэмога?
Из_бана    05.04.2018, 16:02
Оценка:  -1
Из_бана
Черномазые длят Киев?
дикий_Ким    05.04.2018, 16:01
Оценка:  -1
дикий_Ким
АллахБабах
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