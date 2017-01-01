В Киеве в здании пенсионного фонда нашли обгоревший труп
Труп был обнаружен после тушения пожара в недействующей части здания на внешней лестничной клетке.
В Киеве на Троещине в здании пенсионного фонда по улице Каштановой, 6, был обнаружен обгоревший труп мужчины.
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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.
Обгоревший труп был обнаружен после тушения пожара в недействующей части здания на внешней лестничной клетке. Сообщается, что на лестничной клетке горел мусор.
На данный момент выясняется личность погибшего и причины возникновения пожара.
Напоминим, 22 марта в Киеве на улице Саперно-Слободской в одном из коллекторов теплотрассы сгорел бездомный мужчина. Ранее, 25 февраля в Киеве в 9-этажном жилом доме сгорел заживо мужчина, в результате пожара в квартире.