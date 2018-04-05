В Киеве на ВДНХ микроавтобус, сдавая назад, сбил женщину

Водитель не увидел женщину на проезжей части, поскольку та, вероятно, пыталась перейти дорогу в неположенном месте.

В Киеве у Выставочного центра возле станции метро микроавтобус Mercedes Sprinter сбил женщину, когда подъезжал задним ходом на остановку для высадки и посадки пассажиров.

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Об этом сообщает Информатор.

Женщина 1951 года рождения стояла около обочины, водитель сдавая назад не увидел ее, поскольку та оказалась в мертвой зоне машины.

Скорая госпитализировала пострадавшую kiev.informator.ua

Полиция выясняет обстоятельства ДТП kiev.informator.ua

По предварительной информации, женщина пыталась перейти дорогу в неположенном месте. В результате аварии, женщина получила травму руки и была госпитализирована.

Напомним, 30 марта в Мелитополе пешеход решил пересечь дорогу в неположенном месте и был дважды сбит автомобилями, после чего его доставили в больницу.

Ранее, 8 марта, в Киеве на бульваре Перова автомобиль сбил мужчину, после чего пострадавший ушел с места аварии домой.