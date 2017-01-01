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В Киеве частично ограничат движение по Южному мосту

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На Южном мостовом переходе выполнят ремонт деформационного шва. В связи с этим движение транспорта будет частично ограничено с 22:00 6 апреля до 15:00 9 апреля.
В столице ограничат движение по Южному мосту
В столице ограничат движение по Южному мосту
Скриншот

В Киеве с пятницы, 6 апреля, на три дня ограничат движение по Южному мосту. Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора на своей странице в соцсети Facebook.

Так, движение транспорта будет частично ограничено с 22:00 6 апреля до 15:00 9 апреля в связи с выполнением ремонта деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения с пр. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

Ранее в Киеве в связи с выполнением ремонтных работ частично ограничивали движение транспорта на Южном и Северном мосту.

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Теги: Киев, транспорт, южный мост, Киевавтодор, ограничение движения
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Источник: korrespondent.net

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