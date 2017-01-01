В ресторане Киева задержали чиновника на взятке в $38 тысяч
Сотрудники СБУ задержали в Киеве чиновника Департамента административных услуг Государственной службы по безопасности на транспорте за взятку в 38 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 5 апреля.
По оперативной информации, чиновник Укртрансбезопасности организовал коррупционную схему вокруг надуманного "дефицита" бланков-разрешений на международные грузоперевозки.
В частности, он требовал от предпринимателя 38 тысяч долларов за регулярную выдачу таких разрешений. За каждый оформленный документ чиновник получал от 100 до 500 долларов при официальной стоимости бланка в 49 гривен.
Чиновника задержали в одном из развлекательных заведений Киева во время получения очередной части взятки в размере 4,6 тысячи долларов.
По факту взяточничества открыто уголовное производство (ч. 4 ст.368 УК Украины).
Cмотрите фотогалерею: В ресторане Киева задержали чиновника на взятке в $38 тысяч
Напомним, в Харькове подполковник полиции требовал $10 тысяч взятки за неоткрытие уголовного дела.
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