В ресторане Киева задержали чиновника на взятке в $38 тысяч

Чиновник Укртрансбезопасности за каждый оформленный документ получал от 100 до 500 долларов при официальной стоимости бланка в 49 гривен.

Чиновника задержали в одном из развлекательных заведений Киева

Сотрудники СБУ задержали в Киеве чиновника Департамента административных услуг Государственной службы по безопасности на транспорте за взятку в 38 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 5 апреля.

По оперативной информации, чиновник Укртрансбезопасности организовал коррупционную схему вокруг надуманного "дефицита" бланков-разрешений на международные грузоперевозки.

В частности, он требовал от предпринимателя 38 тысяч долларов за регулярную выдачу таких разрешений. За каждый оформленный документ чиновник получал от 100 до 500 долларов при официальной стоимости бланка в 49 гривен.

Чиновника задержали в одном из развлекательных заведений Киева во время получения очередной части взятки в размере 4,6 тысячи долларов.

По факту взяточничества открыто уголовное производство (ч. 4 ст.368 УК Украины).

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Напомним, в Харькове подполковник полиции требовал $10 тысяч взятки за неоткрытие уголовного дела.

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