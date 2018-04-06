В Киеве в Страстную пятницу горел деревянный храм

Пожар начался с задней стороны храма, далее огонь перешел на фасад здания.

При пожаре никто не пострадал kiev.informator.ua

В Киеве в ночь на 6 апреля по улице Жилянской произошел пожар в деревянном храме Иерусалимской иконы Божией Матери, который находится на территории академии эстрадного и циркового искусства.

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Об этом сообщает Информатор.

Пожар начался с задней стороны храма, горели строительные материалы, далее огонь перешел на фасад здания. Возгорание заметил охранник академии и вызвал наряд ГСЧС.

Прибывшие на место пожарные в течении 15 минут ликвидировали возгорание. В результате пожара никто не пострадал.

Священник считает, что причиной мог быть окурок kiev.informator.ua

Пожар был ликвидирован в течении 15 минут kiev.informator.ua

По словам священника, прибывшего на место происшествия, причиной мог стать окурок, брошенный со стороны детского садика на деревянные материалы. Однако охранник детского сада заявил, что не видел посторонних на территории.

Напомним, 2 марта в Киеве на улице Академика Ефремова сгорел деревянный храм в честь святителя Димитрия митрополита Ростовского, который находится возле газовой заправки.

Ранее, 3 февраля, во Львове загорелась церковь Святого князя Владимира УПЦ МП.