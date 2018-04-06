В Киеве полиция задержала воров, которые за час ограбили три квартиры

Злоумышленники проникали в квартиры, подбирая ключи.

В Киеве на проспекте Леся Курбаса полиция задержала злоумышленников, которые за час ограбили три квартиры.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Правоохранители заметили четырех подозрительных мужчин. Они припарковались неподалеку от жилого дома и зашли в подъезд, а вскоре вышли и начали складывать вещи в салон. Полицейские задержали мужчин и провели обыск.

У мужчин были найдены похищенные вещи, отмычки и пистолет. Во время проверки подъезда сотрудники уголовного розыска обнаружили незапертой три квартиры. Впоследствии их владельцы подтвердили факты краж из жилищ и узнали в изъятом из авто свои вещи.

Владельцы квартир подтвердили факт кражи kyiv.npu.gov.ua

“В порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины мужчин задержали и доставили в территориальное управление полиции. Они - граждане другого государства, 1980, 1971, 1988 и 1979 годов рождения. Кроме того, при поверхностном осмотре одного из них мы изъяли пистолет, который направили на экспертное исследование“, - отметил начальник Святошинского управления полиции Владимир Ткаченко.

Владельцы квартир подтвердили факт кражи kyiv.npu.gov.ua

Полиция открыла уголовное производство. Задержанным грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, 2 апреля в Святошинском районе столицы на улице Зодчих оперативники задержали “на горячем“ троих квартирных воров.