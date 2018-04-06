В Киеве у трамвая отвалились "рога"

В районе ДВРЗ у трамвая на ходу отвалились "рога". Из-за этого затруднено движение, на остановках скопление людей.

В столице у трамвая отвалились "рога" facebook.com/KyivOperativ

В Киеве в районе ДВРЗ в пятницу, 6 апреля, у трамвая на ходу отвалились “рога“. Об этом сообщает Киев Оперативный. В результате аварии на ДВРЗ затруднено движение. facebook.com/KyivOperativ “На ДВРЗ трамвай устал, движение затруднено. Людей на остановках очень много“, - говориться в сообщении. Ранее в Киеве сошел с рельсов скоростной трамвай производства львовского предприятия Электротранс.

Корреспондент