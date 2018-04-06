В Киеве у трамвая отвалились "рога"
В районе ДВРЗ у трамвая на ходу отвалились "рога". Из-за этого затруднено движение, на остановках скопление людей.
В Киеве в районе ДВРЗ в пятницу, 6 апреля, у трамвая на ходу отвалились “рога“. Об этом сообщает Киев Оперативный.
В результате аварии на ДВРЗ затруднено движение.
“На ДВРЗ трамвай устал, движение затруднено. Людей на остановках очень много“, - говориться в сообщении.
Ранее в Киеве сошел с рельсов скоростной трамвай производства львовского предприятия Электротранс.
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