В Киеве местные жители снесли "церковный МАФ"

Местные жители так и не дождались полицию и представителей церкви.

В МАФе никого не было facebook.com/VasylSalatov

В Киеве в Днепровском районе местные жители помешали установить “новый церковный МАФ“.

Читай также: Россия - театр абсурда: крестным ходом прошли пионеры

Об этом в Facebook написал активист Василий Салатов.

“Новая попытка захватить землю. Сегодня ночью в зеленой зоне на пересечении ул. Попудренко и бул. Труда появились эти сооружения: церковный ларек и вкопанный крест“, - написал активист.

Об установке ларька жителей никто не предупредил facebook.com/VasylSalatov

Незаконную церковную постройку, о которой никого не предупреждали, и крест вскоре вывезли.

Крест позднее вывезли в неизвестном направлении facebook.com/VasylSalatov

Напомним, 6 апреля в Киеве по улице Жилянской произошел пожар в деревянном храме Иерусалимской иконы Божией Матери, который находится на территории академии эстрадного и циркового искусства.

Ранее, 2 апреля, в селе Птичья Ровенской области Свято-Успенский храм захватили представители УПЦ КП.