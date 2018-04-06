В Киеве местные жители снесли "церковный МАФ"
В Киеве в Днепровском районе местные жители помешали установить “новый церковный МАФ“.
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Об этом в Facebook написал активист Василий Салатов.
“Новая попытка захватить землю. Сегодня ночью в зеленой зоне на пересечении ул. Попудренко и бул. Труда появились эти сооружения: церковный ларек и вкопанный крест“, - написал активист.
Незаконную церковную постройку, о которой никого не предупреждали, и крест вскоре вывезли.
Напомним, 6 апреля в Киеве по улице Жилянской произошел пожар в деревянном храме Иерусалимской иконы Божией Матери, который находится на территории академии эстрадного и циркового искусства.
Ранее, 2 апреля, в селе Птичья Ровенской области Свято-Успенский храм захватили представители УПЦ КП.