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В Киеве местные жители снесли "церковный МАФ"

Комментариев: 1
Местные жители так и не дождались полицию и представителей церкви.
В МАФе никого не было
В МАФе никого не было
facebook.com/VasylSalatov

В Киеве в Днепровском районе местные жители помешали установить “новый церковный МАФ“.

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Об этом в Facebook написал активист Василий Салатов.

“Новая попытка захватить землю. Сегодня ночью в зеленой зоне на пересечении ул. Попудренко и бул. Труда появились эти сооружения: церковный ларек и вкопанный крест“, - написал активист.

Об установке ларька жителей никто не предупредил
Об установке ларька жителей никто не предупредил
facebook.com/VasylSalatov

Незаконную церковную постройку, о которой никого не предупреждали, и крест вскоре вывезли.

Крест позднее вывезли в неизвестном направлении
Крест позднее вывезли в неизвестном направлении
facebook.com/VasylSalatov

Напомним, 6 апреля в Киеве по улице Жилянской произошел пожар в деревянном храме Иерусалимской иконы Божией Матери, который находится на территории академии эстрадного и циркового искусства.

Ранее, 2 апреля, в селе Птичья Ровенской области Свято-Успенский храм захватили представители УПЦ КП.

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Теги: Днепровский район, МАФ, УПЦ
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Комментариев (1)
realМовчанюк    06.04.2018, 18:40
Оценка:  +1
realМовчанюк
Попы твари наглеют по всем городам Украины, ох и доиграются до новых "Соловков"!
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