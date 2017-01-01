В Киеве супруги украли бронзовую плитку со скульптуры

Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.

В Киеве на Почтовой площади пара гражданских супругов украла плитку со скульптурной композиции и попыталась скрыться с места преступления, однако была задержана правоохранителями. Возбуждено уголовное производство. Об этом сообщает сайт Национальной полиции в Киеве.

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В ночь с 5 на 6 апреля, около 03:40, ночные патрульные заметили лиц, снимавших бронзовую плитку возле фонтана. Подойдя к злоумышленникам, полицейские увидели, что несколько фрагментов цветного металла были уже откручены. На улицу Петра Сагайдачного была вызвана следственно-оперативная группа территориального управления полиции, которая задокументировала происшествие. Чтобы установить все обстоятельства правонарушения, подозреваемых доставили в районное управление полиции.

В Киеве пара пыталась украсть бронзовую плитку со скульп... 0:00 / 03:38

Начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко рассказал, что злоумышленники орудовали с помощью заранее заготовленных инструментов. Им удалось оторвать от скульптуры девять бронзовых плиток. Украденные плитки они складывали в сумку. Пара призналась, что собиралась их продать.

Украденные плитки пара собиралась продать kyiv.npu.gov.ua

33-летний мужчина и 24-летняя женщина пойманные с поличным, ранее не только привлекались к ответственности, но и сидели в местах лишения свободы за преступления, связанные с наркотиками.

Задержанному 33 года. Ранее был судим kyiv.npu.gov.ua

В данный момент фигуранты дела задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Задержанной - 24 года. Также привлекалась к ответственности kyiv.npu.gov.ua

Напомним, 5 марта в Киеве украли бронзовый бюст поэтессы Леси Украинки, который более 40 лет находился на фасаде мемориального дома по улице Саксаганского, 97.