Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве супруги украли бронзовую плитку со скульптуры

Комментариев: 0
Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.
Парочка успела украсть девять плиток
Парочка успела украсть девять плиток
kyiv.npu.gov.ua

В Киеве на Почтовой площади пара гражданских супругов украла плитку со скульптурной композиции и попыталась скрыться с места преступления, однако была задержана правоохранителями. Возбуждено уголовное производство. Об этом сообщает сайт Национальной полиции в Киеве.

Читай также: В Киеве судят семейную пару, обокравшую квартиру

В ночь с 5 на 6 апреля, около 03:40, ночные патрульные заметили лиц, снимавших бронзовую плитку возле фонтана. Подойдя к злоумышленникам, полицейские увидели, что несколько фрагментов цветного металла были уже откручены. На улицу Петра Сагайдачного была вызвана следственно-оперативная группа территориального управления полиции, которая задокументировала происшествие. Чтобы установить все обстоятельства правонарушения, подозреваемых доставили в районное управление полиции.

В Киеве пара пыталась украсть бронзовую плитку со скульп...
0:00 / 03:38

Начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко рассказал, что злоумышленники орудовали с помощью заранее заготовленных инструментов. Им удалось оторвать от скульптуры девять бронзовых плиток. Украденные плитки они складывали в сумку. Пара призналась, что собиралась их продать.

Украденные плитки пара собиралась продать
Украденные плитки пара собиралась продать
kyiv.npu.gov.ua

33-летний мужчина и 24-летняя женщина пойманные с поличным, ранее не только привлекались к ответственности, но и сидели в местах лишения свободы за преступления, связанные с наркотиками.

Задержанному 33 года. Ранее был судим
Задержанному 33 года. Ранее был судим
kyiv.npu.gov.ua

 

В данный момент фигуранты дела задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Задержанной - 24 года. Также привлекалась к ответственности
Задержанной - 24 года. Также привлекалась к ответственности
kyiv.npu.gov.ua

 

Напомним, 5 марта в Киеве украли бронзовый бюст поэтессы Леси Украинки, который более 40 лет находился на фасаде мемориального дома по улице Саксаганского, 97.

Поделись:
Теги: Киев, кража, скульптура, супруги
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь