В Киеве корью заболели семь курсантов

Курсантов, контактировавших с больными, ежедневно осматривают медработники. Ни один больной курсант на территории института не находится.

У семи курсантов Института уголовно-исполнительной службы обнаружили признаки заболевания корью, четырех из них госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Института уголовно-исполнительной службы.

Первый случай заболевания зафиксирован 24 марта, когда курсанта, находившегося на лечении по месту жительства за пределами Киевской области, госпитализировали с предварительным диагнозом - корь.

После этого случая в институте был осуществлен ряд санитарно-эпидемиологических и профилактических мероприятий направленных на предупреждение распространения инфекционного заболевания. Проведена санитарная обработка комнаты, в которой жил больной курсант и всех помещений, в которых он мог находиться.

Для курсантов составлен отдельный график питания, отдельный маршрут движения к месту проживания в общежитии, меры с целью избежания контактов с другими курсантами и т.д.

"Важно отметить, что все 100% переменного личного состава института дважды привиты против кори. Всем больным оказана квалифицированная медицинская помощь, четверо из них госпитализированы в медицинские учреждения, трое остальных, имеющие легкую форму заболевания, проходят амбулаторное лечение под медицинским наблюдением по месту жительства", – отметили в институте.

Курсантов, контактировавших с больными, ежедневно осматривают медработники. Ни один больной курсант на территории института не находится.

Ранее в Ирпенскую центральную городскую больницу доставили семь военнослужащих Нацгвардии с подозрением на корь и шесть с подозрением на ветрянку.

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