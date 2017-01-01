Пасха 2018: куда пойти в Киеве
В воскресение, 8 апреля, православные христиане будут отмечать Светлое Воскресение Христово. Афиша мероприятий на Пасху 2018 в столице Украины на Корреспондент.net.
Пасху в 2018 году православные христиане отмечают 8 апреля. В день Христового Воскресения и праздничные выходные в Киеве пройдут тематические ярмарки, крестные ходы и служения.
Корреспондент.net предлагает афишу главных пасхальных мероприятий в Киеве 7-9 апреля.
После Схождения Благодатного огня в Иерусалиме его доставят в патриарший Владимирский кафедральный собор УПЦ КП в Киеве. Когда точно произойдет схождение огня не знает никто. В соборе проведут Полунощницу, Крестный ход, Пасхальную утреню и Божественную литургию.
Смотреть онлайн-трансляцию Схождения Благодатного огня 2018 можно на Корреспондент.net.
Также торжественные богослужения пройдут во всех православных и греко-католических храмах Украины.
В Киево-Печерской лавре богослужение московского патриархата откроют Крестным ходом из Трапезного храма вокруг Успенского собора.
Ярмарки и фестивали на Пасху 2018
На Софийской площади в Киеве проходит Всеукраинский фестиваль писанки. На площади представлены примеры пасхальных писанок из разных уголков и регионов страны. Также к Пасхе 2018 на Софийской пощади установили пасхальных зайцев.
Для посетителей предусмотрен конкурсы по росписи писанок и другие торжества.
Фестиваль писанки на Софийской площади (фото: EPA/UPG)
Фотовыставка вместе с расписными пасхальными яйцами появятся в сквере на Контрактовой площади.
В Национальном заповеднике "София Киевская" подготовили к Пасхе выставку под названием "Страсти по Юрию". На ней покажут образцы стенописи на деревянных церквях в Галичине и Закарпате. Работы возьмут из собрания семьи художника Юрия Химича и фондов.
Все праздничные выходные 7-9 апреля будут посвящены Пасхе в "Парке Киевская Русь". Здесь можно посмотреть на стародавний Киев каким он был во время крещения Руси.
В Васильевской церкви, которая построена в Х веке и располагается радом, будут святить пасхальные корзины. Здесь же на протяжении всех выходных планируются тематические мастер-классы, конкурсы и ходы.
Стоит отметить, что вход в парк платный - взрослый билет 150 грн, для пенсионеров и студентов – 100 грн, для школьников – 50 грн.
Всеукраинская благотворительная пасхальная ярмарка запланирована перед Пасхой в Украинском доме. В качестве лотов будут представлены: пасхальные куличи, рушники, корзинки и писанки.
Здесь же пройдут мастер-классы по созданию украинской аутентичной пасхальной атрибутики.
Предметы народного искусства и ремесел представят на Пасху 2018 в "Пирогово". Гостям предложат примеры гончарного искусства, вышивки, росписи. Также здесь выступят фольклорные коллективы.
Пасха в Пирогово (фото: ua.igotoworld.com)
В праздничный послепасхальный понедельник в Пирогово пройдет Обливной понедельник, литургия, крестный ход и хороводами с веснянками. Вход платный - 50 грн.
На Пасху в Киеве можно отравиться на ВДНХ. Здесь также состоится выставка-ярмарка с названием "Пасхальная писанка". На территории можно будет посетить будут проводиться конкурсы, мастер-классы и приобрести тематические поделки.
Адреса ярмарок в Киеве на Пасху 2018
В Голосеевском районе - ул. Голосеевская, 4-10, ул. Паньковская;
В Дарницком районе - ул. Ревуцкого;
В Деснянском районе - ул. Сабурова (в пределах ул. О. Бальзака и просп. Маяковского), ул. Милославская (в пределах ул. Н. Закревского и просп. Маяковского)
В Днепровском районе - б-р И. Шамо, 2-12;
В Оболонском районе - ул. Иорданская 1-9;
В Печерском районе - ул. К. Билокур;
В Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
В Святошинском районе - ул. М. Булгакова, 10-13 / 1;
В Соломенском районе - ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита В. Липковского и Богдановского)
В Шевченковском районе - ул. В. Василевской, 1-17; ул. Подвойского, 2-12.
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