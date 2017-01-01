Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пасха 2018: куда пойти в Киеве

Комментариев: 0
В воскресение, 8 апреля, православные христиане будут отмечать Светлое Воскресение Христово. Афиша мероприятий на Пасху 2018 в столице Украины на Корреспондент.net.
Куда пойти на Пасху 2018 в Киеве: афиша мероприятий
Куда пойти на Пасху 2018 в Киеве: афиша мероприятий
Пасху в 2018 году православные христиане отмечают 8 апреля. В день Христового Воскресения и праздничные выходные в Киеве пройдут тематические ярмарки, крестные ходы и служения.
 
Корреспондент.net предлагает афишу главных пасхальных мероприятий в Киеве 7-9 апреля.
 
После Схождения Благодатного огня в Иерусалиме его доставят в патриарший Владимирский кафедральный собор УПЦ КП в Киеве. Когда точно произойдет схождение огня не знает никто. В соборе проведут Полунощницу, Крестный ход, Пасхальную утреню и Божественную литургию.
 
Смотреть онлайн-трансляцию Схождения Благодатного огня 2018 можно на Корреспондент.net.
 
Также торжественные богослужения пройдут во всех православных и греко-католических храмах Украины.
 
В Киево-Печерской лавре богослужение московского патриархата откроют Крестным ходом из Трапезного храма вокруг Успенского собора.
 

Ярмарки и фестивали на Пасху 2018

 
На Софийской площади в Киеве проходит Всеукраинский фестиваль писанки. На площади представлены примеры пасхальных писанок из разных уголков и регионов страны. Также к Пасхе 2018 на Софийской пощади установили пасхальных зайцев.
 
Для посетителей предусмотрен конкурсы по росписи писанок и другие торжества.
Фестиваль писанки на Софийской площади (фото: EPA/UPG)
 
Фотовыставка вместе с расписными пасхальными яйцами появятся в сквере на Контрактовой площади.
 
В Национальном заповеднике "София Киевская" подготовили к Пасхе выставку под названием "Страсти по Юрию". На ней покажут образцы стенописи на деревянных церквях в Галичине и Закарпате. Работы возьмут из собрания семьи художника Юрия Химича и фондов.
 
Все праздничные выходные 7-9 апреля будут посвящены Пасхе в "Парке Киевская Русь". Здесь можно посмотреть на стародавний Киев каким он был во время крещения Руси.
 
В Васильевской церкви, которая построена в Х веке и располагается радом, будут святить пасхальные корзины.  Здесь же на протяжении всех выходных планируются тематические мастер-классы, конкурсы и ходы.
 
Стоит отметить, что вход в парк платный - взрослый билет 150 грн, для пенсионеров и студентов – 100 грн, для школьников – 50 грн.
 
Всеукраинская благотворительная пасхальная ярмарка запланирована перед Пасхой в Украинском доме. В качестве лотов будут представлены: пасхальные куличи, рушники, корзинки и писанки.
 
Здесь же пройдут мастер-классы по созданию украинской аутентичной пасхальной атрибутики.
 
Предметы народного искусства и ремесел представят на Пасху 2018 в "Пирогово". Гостям предложат примеры гончарного искусства, вышивки, росписи. Также здесь выступят фольклорные коллективы.
 
Пасха в Пирогово (фото: ua.igotoworld.com)
 
В праздничный послепасхальный понедельник в Пирогово пройдет Обливной понедельник, литургия, крестный ход и хороводами с веснянками. Вход платный - 50 грн.
 
На Пасху в Киеве можно отравиться на ВДНХ. Здесь также состоится выставка-ярмарка с названием "Пасхальная писанка". На территории можно будет посетить будут проводиться конкурсы, мастер-классы и приобрести тематические поделки.
 

Адреса ярмарок в Киеве на Пасху 2018

 
В Голосеевском районе - ул. Голосеевская, 4-10, ул. Паньковская;
 
В Дарницком районе - ул. Ревуцкого;
 
В Деснянском районе - ул. Сабурова (в пределах ул. О. Бальзака и просп. Маяковского), ул. Милославская (в пределах ул. Н. Закревского и просп. Маяковского)
 
В Днепровском районе - б-р И. Шамо, 2-12;
 
В Оболонском районе - ул. Иорданская 1-9;
 
В Печерском районе - ул. К. Билокур;
 
В Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
 
В Святошинском районе - ул. М. Булгакова, 10-13 / 1;
 
В Соломенском районе - ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита В. Липковского и Богдановского)
 
В Шевченковском районе - ул. В. Василевской, 1-17; ул. Подвойского, 2-12.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, праздники, ярмарки, Пасха, афиша, мероприятия, Пасха 2018
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь