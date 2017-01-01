Пасха 2018: куда пойти в Киеве

В воскресение, 8 апреля, православные христиане будут отмечать Светлое Воскресение Христово. Афиша мероприятий на Пасху 2018 в столице Украины на Корреспондент.net.

Куда пойти на Пасху 2018 в Киеве: афиша мероприятий

Пасху в 2018 году православные христиане отмечают 8 апреля. В день Христового Воскресения и праздничные выходные в Киеве пройдут тематические ярмарки, крестные ходы и служения.

Корреспондент.net предлагает афишу главных пасхальных мероприятий в Киеве 7-9 апреля.

После Схождения Благодатного огня в Иерусалиме его доставят в патриарший Владимирский кафедральный собор УПЦ КП в Киеве. Когда точно произойдет схождение огня не знает никто. В соборе проведут Полунощницу, Крестный ход, Пасхальную утреню и Божественную литургию.

Также торжественные богослужения пройдут во всех православных и греко-католических храмах Украины.

В Киево-Печерской лавре богослужение московского патриархата откроют Крестным ходом из Трапезного храма вокруг Успенского собора.

Ярмарки и фестивали на Пасху 2018

На Софийской площади в Киеве проходит Всеукраинский фестиваль писанки. На площади представлены примеры пасхальных писанок из разных уголков и регионов страны. Также к Пасхе 2018 на Софийской пощади установили пасхальных зайцев.

Для посетителей предусмотрен конкурсы по росписи писанок и другие торжества.

Фестиваль писанки на Софийской площади (фото: EPA/UPG)

Фотовыставка вместе с расписными пасхальными яйцами появятся в сквере на Контрактовой площади.

В Национальном заповеднике "София Киевская" подготовили к Пасхе выставку под названием "Страсти по Юрию". На ней покажут образцы стенописи на деревянных церквях в Галичине и Закарпате. Работы возьмут из собрания семьи художника Юрия Химича и фондов.

Все праздничные выходные 7-9 апреля будут посвящены Пасхе в "Парке Киевская Русь". Здесь можно посмотреть на стародавний Киев каким он был во время крещения Руси.

В Васильевской церкви, которая построена в Х веке и располагается радом, будут святить пасхальные корзины. Здесь же на протяжении всех выходных планируются тематические мастер-классы, конкурсы и ходы.

Стоит отметить, что вход в парк платный - взрослый билет 150 грн, для пенсионеров и студентов – 100 грн, для школьников – 50 грн.

Всеукраинская благотворительная пасхальная ярмарка запланирована перед Пасхой в Украинском доме. В качестве лотов будут представлены: пасхальные куличи, рушники, корзинки и писанки.

Здесь же пройдут мастер-классы по созданию украинской аутентичной пасхальной атрибутики.

Предметы народного искусства и ремесел представят на Пасху 2018 в "Пирогово". Гостям предложат примеры гончарного искусства, вышивки, росписи. Также здесь выступят фольклорные коллективы.

Пасха в Пирогово (фото: ua.igotoworld.com)

В праздничный послепасхальный понедельник в Пирогово пройдет Обливной понедельник, литургия, крестный ход и хороводами с веснянками. Вход платный - 50 грн.

На Пасху в Киеве можно отравиться на ВДНХ. Здесь также состоится выставка-ярмарка с названием "Пасхальная писанка". На территории можно будет посетить будут проводиться конкурсы, мастер-классы и приобрести тематические поделки.

Адреса ярмарок в Киеве на Пасху 2018 В Голосеевском районе - ул. Голосеевская, 4-10, ул. Паньковская; В Дарницком районе - ул. Ревуцкого; В Деснянском районе - ул. Сабурова (в пределах ул. О. Бальзака и просп. Маяковского), ул. Милославская (в пределах ул. Н. Закревского и просп. Маяковского) В Днепровском районе - б-р И. Шамо, 2-12; В Оболонском районе - ул. Иорданская 1-9; В Печерском районе - ул. К. Билокур; В Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка); В Святошинском районе - ул. М. Булгакова, 10-13 / 1; В Соломенском районе - ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита В. Липковского и Богдановского) В Шевченковском районе - ул. В. Василевской, 1-17; ул. Подвойского, 2-12. В Киеве начался фестиваль писанок

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