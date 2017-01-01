В Киеве нашли более 20 снарядов времен Второй мировой
В районе столичного Броварского проспекта в лесу неподалеку от села Быковня обнаружили 25 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны. Информацию о находке спасатели получили накануне, 6 апреля, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Пиротехники выехали на место и обнаружили артиллерийский снаряд Д-152 мм, один Д-122 мм, 23 артснаряда Д-76 мм, а также один подрывник. Боеприпасы уничтожили на полигоне.
Кроме того, сообщается, что один артснаряд Д-155 мм обнаружили в лесу на улице Крайней в Деснянском районе Киева.
ГСЧС отмечает, что с начала года на территории Киева нашли и уничтожили 73 взрывоопасных предметов времен Второй мировой.
Ранее в селе Калиновка Киевской области нашли 433 боеприпаса времен Второй мировой войны.
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