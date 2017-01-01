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В Киеве подростки взобрались на Северный мост

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На место происшествия прибыли спасатели.
В Киеве подростки взобрались на Северный мост
© facebook.com/dtp.kiev.ua
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В Киеве подростки взобрались на Северный мост
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В субботу, 7 апреля, в Киеве на Северный (Московский) мост взобрались двое подростков.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

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“Спасатели КАРС сняли с Северного Московского моста двух малолеток, которые залезли испытать острые ощущения и возможно, порадовать родителей на праздники. Также подарить несколько тысяч баксов ритуальной системе“ - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве горе-руферы застряли на мосту. Оказалось, что экстремалы забрались на Южный мост, но не могли спуститься.

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Теги: московский мост, северный мост, подростки
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