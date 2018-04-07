Пьяному мужчине сняло скальп в киевской маршрутке

Пострадавший заснул и упал, сильно ударившись головой.

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В субботу, 7 апреля, в Киеве в маршуртке 476 пьяный 54-летний мужчина получил обширную скальпированную рану головы.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

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“В Киеве на Оболони в маршуртке 476 пьяный 54-летний мужчина заснул и упал, сильно ударившись головой об острые элементы салона. Получил обширную скальпированную рану головы, сотрясение мозга. Срочно госпитализирован в БСМП“ - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве убийца снял с жертв скальпы и выдавил глаза.