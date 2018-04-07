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Пьяному мужчине сняло скальп в киевской маршрутке

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Пострадавший заснул и упал, сильно ударившись головой.
Пьяному мужчине сняло скальп в киевской маршрутке
© facebook.com/dtp.kiev.ua
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Пьяному мужчине сняло скальп в киевской маршрутке
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В субботу, 7 апреля, в Киеве в маршуртке 476 пьяный 54-летний мужчина получил обширную скальпированную рану головы.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

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“В Киеве на Оболони в маршуртке 476 пьяный 54-летний мужчина заснул и упал, сильно ударившись головой об острые элементы салона. Получил обширную скальпированную рану головы, сотрясение мозга. Срочно госпитализирован в БСМП“ - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве убийца снял с жертв скальпы и выдавил глаза.

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Теги: киев, маршртука, пьяный, скальп
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Комментариев (1)
tetyalissa    07.04.2018, 18:12
Оценка:  0
tetyalissa
\\\ Маршрутку вижу , а скальп -то где ? Пишет идиот !! \\\\\\\\\\\\\\
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