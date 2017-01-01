В Киеве горел зоопарк

Площадь возгорания составляла 60 кв.м. В 18:50 пожар потушили. Из помещения, где возникло возгорание, эвакуировали животных. Пострадавших нет.

На территории Киевского зоопарка в воскресенье, 8 апреля, произошел пожар. Об этом сообщает ГСЧС.

Так, в 18:01 киевским спасателям поступило сообщение о пожаре на территории зоопарка.

Загорелась кровля одноэтажного здания. Площадь возгорания составляла 60 кв.м.

В 18:37 возгорание было локализовано, а в 18:50 - ликвидировано.

kyiv.dsns.gov.ua

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Из помещения, где возникло возгорание, эвакуировали животных.

Погибших и травмированных в результате происшествия нет.