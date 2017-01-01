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В Киеве в многоэтажке возник пожар

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Возгорание произошло в заброшенном коридоре общего пользования на девятом этаже с последующим распространением огня на коридоры двух квартир.
В Киеве в жилом доме возник пожар
В Киеве в жилом доме возник пожар

В Киеве в Деснянском районе в воскресенье, 8 апреля, возник пожар в жилом доме. Об этом сообщает ГСЧС.

Так, в 18:55 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины поступило сообщение о том, что в девятиэтажном жилом доме на пр. Владимира Маяковского 8-А произошел пожар.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что возгорание произошло в заброшенном коридоре общего пользования на девятом этаже с последующим распространением огня на коридоры двух квартир. В 19:20 пожар на площади 10 кв. м был локализован, а в 19:43 - ликвидирован.

В результате происшествия повреждены мебель и бытовые вещи в общем коридоре на площади 10 кв. м, также закопчены стены и потолок общего коридора и двух квартир.

Во время тушения пожара были спасены 7 человек. Двое мужчин были госпитализированы с подозрением на отравление продуктами горения.

Причины возникновения пожара выясняются.

 

Cмотрите фотогалерею: В Киеве в многоэтажке возник пожар

 

Напомним, ранее сообщалось о пожаре в Житомирской области.

 

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Теги: Киев, фото, пожар, пожарные
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Источник: korrespondent.net

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