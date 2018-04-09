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На Крещатике пьяная компания разгромила террасу кафе

Комментариев: 1
Потасовка произошла между киевлянином и иностранцем.
Группа молодых людей ломала и кидала столы, стулья и части ограды
Группа молодых людей ломала и кидала столы, стулья и части ограды
скриншот из видео

На центральной улице столицы Крещатике пасхальным вечером, 8 апреля, пьяная компания устроила драку на террасе кафе.

Об этом передает 112 Украина со ссылкой на очевидцев инцидента.

Инцидент произошел по адресу Крещатик, 13. Факт драки подтвердили в полиции, отметив, что конфликтовать начали посетители заведения.

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“В развлекательном заведении на Крещатике возник конфликт между посетителями - киевлянином и иностранцем, в результате чего произошла драка. Пострадавших нет, никого не задерживали. Решается вопрос о внесении данных в ЕРДР по ст. 125“, - отметили в пресс-службе полиции.

Сообщается, что группа молодых людей использовала столы, стулья и части забора в качестве подручных предметов, нанося при этом ущерб заведению. Также они бросили зажженный фаер в витрину кафе.

Агрессивные молодые люди забросали кафе фаерами
Агрессивные молодые люди забросали кафе фаерами
скриншот из видео

Напомним, в пасхальный вечер киевлянин устроил драку и ударил соседа ножом в глаз.

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Теги: драка, Киев, фаер, потасовка, Крещатик, кафе
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Комментариев (1)
Ехидный    09.04.2018, 14:19
Оценка:  0
Ехидный
А иностранец из какой страны? Есть предположение...
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