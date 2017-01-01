В Киеве задержали мужчину, стрелявшего из пистолета по окнам
В Киеве полиция мужчина стрелял по окнам домов. Правоохранители прибыли на место инцидента и задержали нарушителя общественного порядка.
Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы.
7 апреля в полицию обратилась жительница Соломенского района, она рассказала, что окно ее квартиры по улице Митрополита Липковского повреждены пулей. Через несколько минут аналогичное сообщение поступило от жительницы соседнего дома.
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Правоохранители осмотрели оба помещения, в окнах квартир обнаружили отверстия, а в помещениях изъяли две пули. Было установлено, что выстрел был совершен из окна квартиры, которая расположена напротив домов потерпевших.
Личность стрелявшего установили. Правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время обыска квартиры подозреваемого изъяли пистолет, патроны к нему и стреляную гильзу.
Напомним, на Пасху в Одессе на Дерибасовской устроили стрельбу.