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В Киеве задержали мужчину, стрелявшего из пистолета по окнам

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Причины такого поступка злоумышленника пока не установлены.
Сосед обстрелял окна двух квартир
Сосед обстрелял окна двух квартир
kyiv.npu.gov.ua

В Киеве полиция мужчина стрелял по окнам домов. Правоохранители прибыли на место инцидента и задержали нарушителя общественного порядка.

Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы.

7 апреля в полицию обратилась жительница Соломенского района, она рассказала, что окно ее квартиры по улице Митрополита Липковского повреждены пулей. Через несколько минут аналогичное сообщение поступило от жительницы соседнего дома.

В помещениях были найдены пули
В помещениях были найдены пули
kyiv.npu.gov.ua

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Правоохранители осмотрели оба помещения, в окнах квартир обнаружили отверстия, а в помещениях изъяли две пули. Было установлено, что выстрел был совершен из окна квартиры, которая расположена напротив домов потерпевших.

Личность стрелявшего установили. Правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время обыска квартиры подозреваемого изъяли пистолет, патроны к нему и стреляную гильзу.

В Киеве полиция задержала мужчину, стрелявшего по окнам ...
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Напомним, на Пасху в Одессе на Дерибасовской устроили стрельбу.

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Теги: стрельба, Киев, оружие, окна
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