В Киеве горит склад с бытовой химией
Площадь складского помещения всего 30 на 40 м, однако есть опасность распространения огня на другие здания. Жертв и пострадавших не обнаружено.
В Днепровском районе Киева утром во вторник, 10 апреля, загорелся склад на улице Вискозной, где хранится бытовая химия.Об этом сообщает Киев Оперативный.
Площадь складского помещения небольшая - всего 30 на 40 м, однако есть опасность распространения огня на другие здания.
На месте работают 14 единиц специальной техники и 56 сотрудников пожарной охраны, а также полиция и скорая.
Жертв и пострадавших не обнаружено.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве горит склад с бытовой химией
Ранее в Киеве горело складское помещение на ул. Академика Туполева.
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