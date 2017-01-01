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В Киеве горит склад с бытовой химией

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Площадь складского помещения всего 30 на 40 м, однако есть опасность распространения огня на другие здания. Жертв и пострадавших не обнаружено.
В Киеве пожар на складе
В Киеве пожар на складе

В Днепровском районе Киева утром во вторник, 10 апреля, загорелся склад на улице Вискозной, где хранится бытовая химия.Об этом сообщает Киев Оперативный.

Площадь складского помещения небольшая - всего 30 на 40 м, однако есть опасность распространения огня на другие здания.

На месте работают 14 единиц специальной техники и 56 сотрудников пожарной охраны, а также полиция и скорая.

Жертв и пострадавших не обнаружено.

 

 

Ранее в Киеве горело складское помещение на ул. Академика Туполева.

 

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Теги: химия, фото, пожар, пожарные, склад
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Источник: korrespondent.net

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