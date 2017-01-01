В Киеве на статуе Родина-мать открыли смотровую площадку

Площадка Экстрим расположена на высоте 91 метр.

На обзорную площадку допускают лишь совершеннолетних facebook.com/visitkyivtravel

В Киеве на щите статуи Родина-мать, которая находится на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, открыли смотровую площадку.

Об этом в Facebook сообщает Департамент туризма КГГА Visit Kyiv.

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“Аттракцион для любителей адреналина и драйва открыт. Приглашаем всех ценителей экстремального отдыха, безумных приключений и невероятных пейзажей“, - говорится в сообщении.

В Департаменте отметили, что площадка Экстрим расположена на высоте 91 метр и на нее допускаются лишь совершеннолетние.

Напомним, 5 апреля в Киеве определили перевозчиков, которые будут перевозить пассажиров на 8 городских маршрутах на современном транспорте. Ранее, 4 апреля, в Киеве на Андреевском спуске снесли все МАФы.