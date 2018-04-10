В Киеве произошла стрельба у ночного клуба: есть раненый

Пострадавший молодой человек давать комментарии отказывается, заявляет, что напоролся на гвоздь.

В ночь на 10 апреля, около 01:45, в Киеве у ночного клуба Duty Free (Проспект Победы, 47), раздался выстрел. В результате стрельбы пострадал молодой человек.

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Компания молодых людей стояла на улице возле заведения, когда мимо прошел мужчина. Он заговорил с компанией, в результате чего произошла словесная перепалка, переросшая в драку. В ходе драки, прохожий вытащил пистолет и выстрелил в ногу одному из парней. Приехавшая на место скорая госпитализировала пострадавшего с ранением левой ноги.

Корреспонденту kiev.informator.ua, оказавшемуся на месте, парень отказался давать какие-либо комментарии, заявив, что напоролся на гвоздь.

На проспекте Победы прохожий подстрелил молодого человека kiev.informator.ua

Кроме скорой помощи, на месте присутствовали сотрудники полиции.

Напомним, 9 марта в Киеве задержали мужчину, стрелявшего по окнам домов. Во время обыска квартиры подозреваемого изъяли пистолет, патроны к нему и стреляную гильзу. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.