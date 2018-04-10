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В Киеве произошла стрельба у ночного клуба: есть раненый

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Пострадавший молодой человек давать комментарии отказывается, заявляет, что напоролся на гвоздь.
На месте работали полиция и медики
На месте работали полиция и медики
kiev.informator.ua

В ночь на 10 апреля, около 01:45, в Киеве у ночного клуба  Duty Free (Проспект Победы, 47), раздался выстрел. В результате стрельбы пострадал молодой человек.

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Компания молодых людей стояла на улице возле заведения, когда мимо прошел мужчина. Он заговорил с компанией, в результате чего произошла словесная перепалка, переросшая в драку. В ходе драки, прохожий вытащил пистолет и выстрелил в ногу одному из парней. Приехавшая на место скорая госпитализировала пострадавшего с ранением левой ноги.

Корреспонденту kiev.informator.ua, оказавшемуся на месте, парень отказался давать какие-либо комментарии, заявив, что напоролся на гвоздь.

На проспекте Победы прохожий подстрелил молодого человека
На проспекте Победы прохожий подстрелил молодого человека
kiev.informator.ua

Кроме скорой помощи, на месте присутствовали сотрудники полиции.

Напомним, 9 марта в Киеве задержали мужчину, стрелявшего по окнам домов. Во время обыска квартиры подозреваемого изъяли пистолет, патроны к нему и стреляную гильзу. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

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Теги: Киев, стрельба, ночной клуб, раненый
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