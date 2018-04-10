В Киеве такси Uber влетело в билборд, есть пострадавшие

По словам таксиста, его подрезал автомобиль и он не справился с управлением.

В Киеве на улице Автозаводской такси Uber врезалось в билборд из-за чего пострадали два пассажира.

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Об этом сообщает Информатор.

По словам водителя такси, его подрезал другой автомобиль и он потерял управление, в результате чего въехал в рекламный щит.

Детали ДТП выясняются правоохранителями kiev.informator.ua

Водитель такси не пострадал в ДТП, так как сработали подушки безопасности. Пассажиры были госпитализированы с травмами средней тяжести.

Напомним, 21 марта в Киеве на Надднепрянском шоссе произошло ДТП с участием фуры DAF на еврономерах и билборда.