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В Киеве такси Uber влетело в билборд, есть пострадавшие

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По словам таксиста, его подрезал автомобиль и он не справился с управлением.
Пострадали два пассажира
Пострадали два пассажира
kiev.informator.ua

В Киеве на улице Автозаводской такси Uber врезалось в билборд из-за чего пострадали два пассажира. 

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Об этом сообщает Информатор. 

По словам водителя такси, его подрезал другой автомобиль и он потерял управление, в результате чего въехал в рекламный щит.

Детали ДТП выясняются правоохранителями
Детали ДТП выясняются правоохранителями
kiev.informator.ua

Водитель такси не пострадал в ДТП, так как сработали подушки безопасности. Пассажиры были госпитализированы с травмами средней тяжести.

Напомним, 21 марта в Киеве на Надднепрянском шоссе произошло ДТП с участием фуры DAF на еврономерах и билборда.

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Теги: ДТП, такси, Uber, пострадавшие, билборд
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