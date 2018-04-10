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Киевсовет проголосовал за создание парка на территории Совских прудов

Комментариев: 2
Депутаты Киевсовета поддержали детальный план территорий в границах ул. Кировоградской, пр. Лобановского и ул. Проектной.
Киевсовет проголосовал за создание парка на территории Совских прудов


Депутаты Киевсовета проголосовали за создание парка на территории “нижнего каскада“ Совских прудов. Рассмотрев петицию №7488 “О предотвращении экологической катастрофы на территории “нижнего каскада“ Совских прудов (автор Гончаров Р.В.), депутаты Киевсовета приняли решение поддержать детальный план территорий (№ПС-2016.06-ДПТ) в границах ул. Кировоградской, пр. Лобановского и ул. Проектной с восстановлением озер и созданием парковой и жилищно-общественной зоны с развитой социальной инфраструктурой: строительством школы, трех детских садиков и современной зоной для активного досуга жителей.

Отметим, что петиция собрала более 10 тысячей подписей. Именно такое количество подписей необходимо, чтобы обращение рассмотрели представители власти. На заседании Руслан Гончаров презентовал видео с текущим состоянием территории “нижнего каскада“ Совских прудов:

Состояние Совских прудов
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После демонстрации прошло голосование за петицию №6972. Ее поддержали 13 из 16 присутствующих депутатов, участников данной комиссии. После рассмотрения данной петиции Игорь Баленко презентовал идеолога нового парка: Игоря Добруцкого. Его работы известны всем киевлянам: цветочные часы, аллея сакур в парке Киото, певческое поле и конечно же текущая работа – пасхальные зайцы на Софиевской площади. Игорь Добруцкий заявил: “Парк Совки – станет лучшим парком Киева!“ Полное видео-интервью можно посмотреть ниже:

Добруцкий о Совских прудах
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Комментариев (2)
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Peyot    10.04.2018, 16:43
Оценка:  0
Peyot
ну понятно вместо совских прудов настроят многоэтажек через каждые 5метров друг отдруга... как же вы злобудовныкы задрали засерать город своми говностроями!!!!
Peyot    10.04.2018, 16:43
Оценка:  0
Peyot
а как красиво написано парк будет))) и маленькое примечание парк на три дерева и 100500 домов по 100500 этажей...
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