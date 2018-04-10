Киевсовет проголосовал за создание парка на территории Совских прудов

Депутаты Киевсовета поддержали детальный план территорий в границах ул. Кировоградской, пр. Лобановского и ул. Проектной.



Депутаты Киевсовета проголосовали за создание парка на территории “нижнего каскада“ Совских прудов. Рассмотрев петицию №7488 “О предотвращении экологической катастрофы на территории “нижнего каскада“ Совских прудов (автор Гончаров Р.В.), депутаты Киевсовета приняли решение поддержать детальный план территорий (№ПС-2016.06-ДПТ) в границах ул. Кировоградской, пр. Лобановского и ул. Проектной с восстановлением озер и созданием парковой и жилищно-общественной зоны с развитой социальной инфраструктурой: строительством школы, трех детских садиков и современной зоной для активного досуга жителей.

Отметим, что петиция собрала более 10 тысячей подписей. Именно такое количество подписей необходимо, чтобы обращение рассмотрели представители власти. На заседании Руслан Гончаров презентовал видео с текущим состоянием территории “нижнего каскада“ Совских прудов:

Состояние Совских прудов 0:00 / 00:58

После демонстрации прошло голосование за петицию №6972. Ее поддержали 13 из 16 присутствующих депутатов, участников данной комиссии. После рассмотрения данной петиции Игорь Баленко презентовал идеолога нового парка: Игоря Добруцкого. Его работы известны всем киевлянам: цветочные часы, аллея сакур в парке Киото, певческое поле и конечно же текущая работа – пасхальные зайцы на Софиевской площади. Игорь Добруцкий заявил: “Парк Совки – станет лучшим парком Киева!“ Полное видео-интервью можно посмотреть ниже: