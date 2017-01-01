В Киеве украли мемориальную доску актеру Ивану Миколайчуку

Все необходимые заявления в правоохранительные органы были сделаны, а Национальный союз кинематографистов даже обратился к руководству МВД с просьбой найти вандалов.

Доска была установлена на фасаде дома, где жил актер, на улице Миколайчука, 5 facebook.com/sergiy.trymbach

В Киеве похитили мемориальную доску, установленную в честь актера, режиссера и сценариста Ивана Миколайчука. Она была установлена на фасаде дома, где жил актер, на улице Миколайчука, 5. Об этом сообщил глава Национального союза кинематографистов Украины Сергей Трымбач на своей странице в Facebook.

"Очередной акт вандализма в Киеве - мемориальная доска актеру, режиссеру, сценаристу Миколайчуку исчезла со стены дома. Все необходимые заявления в правоохранительные органы сделаны, а Национальный союз кинематографистов обратился даже к руководству МВД с просьбой сделать все, чтобы преступники были найдены", - написал он.

В то же время Трымбач сомневается, что мемориальную доску удастся вернуть. "Надо подумать о том, как изготовить новую - или копию автора данной доски Анатолия Фуженка, или подумать о создании новой доске, но уже не в металле", - добавил он.

Украинский киноактер, кинорежиссер, сценарист стал знаменит после исполнения ролей Тараса Шевченко в фильме Сон и Ивана Палийчука в фильме Сергея Параджанова Тени забытых предков.

Ранее полиция Киева задержала двух человек, которые похитили бронзовый бюст Леси Украинки с фасада ее музея.

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