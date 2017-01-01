В Лукьяновском СИЗО Киева произошел смертельный инцидент

По прибытии в Киевский следственный изолятор осужденный был помещен в камеру №14, где вел себя неадекватно и проявлял буйство. Вскоре парень был переведен в другую камеру с симптомами избиения, рассказали в Минюсте.

В Киеве в одной из больниц скончался 22-летний парень, которого доставили туда из Лукьяновского СИЗО. Чрезвычайное происшествие произошло 9 апреля, сообщает со ссылкой на медиков Обозреватель.

Отмечено, что заключенного из СИЗО госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи еще 5 апреля. У мужчины диагностировали множественные ушибы лица, рук и ног, а также закрытую черепно-мозговую травму. При этом врачам пациент не сообщил, что с ним произошло. Медикам спасти пострадавшего не удалось.

Помощник заместителя министра юстиции Юрий Маслак рассказал, что заключенный 3 апреля был взят под стражу районный судом за кражу. Он также отметил, что мужчина ранее был судим.

"По прибытии в Киевский следственный изолятор 3 апреля, осужденный был помещен в камеру №14, где вел себя неадекватно и проявлял буйство. 5 апреля молодой человек был переведен в камеру №263 (в ней содержатся заключенные или осужденные с психическими расстройствами) с диагнозом: ушиб, ссадины, и гематомы лица. На место была вызвана следственно-оперативная группа Шевченковского райуправления полиции", - рассказал Маслак.

По его словам, состояние здоровья заключенного ухудшалось, поэтому он был госпитализирован в БСМП, где и умер 9 апреля.

Отмечается, что при осмотре тела умершего видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было, однако окончательную причину смерти установит судмедэкспертиза.

Ранее сообщалось, что в Николаевском СИЗО в воскресенье, 8 апреля, часть подозреваемых отказалась по распоряжению администрации заходить в камеры.

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