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В Киеве задержали лжеминера кинотеатра

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Мужчина накануне Пасхи сообщил о минировании столичного кинотеатра. Его отпустили под личное обязательство, ему грозит до шести лет лишения свободы.
Мужчине грозит до шести лет лишения свободы
Мужчине грозит до шести лет лишения свободы
Пресс-служба Нацполиции Украины

В Киеве полицейские задержали псевдоминера, который вечером 7 апреля сообщил о взрывчатке в пакете возле кинотеатра. В результате из здания эвакуировали 265 человек, сообщили в столичной полиции во вторник, 10 апреля.

В результате обследования здания и прилегающей территории специалисты не обнаружили взрывоопасных предметов и веществ.

На месте происшествия правоохранители задержали мужчину, который сообщил о взрывчатке. Им оказался 27-летний ранее не судимый житель Киевской области.

Мужчину отпустили под личное обязательство, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Киеве осудили уроженца Киевской области, который "заминировал" станцию метро. Мужчина получил три года тюрьмы с испытательным сроком полтора года.

 

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Теги: Киев, полиция, кинотеатр, задержание, минирование, заминирование
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Источник: korrespondent.net

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