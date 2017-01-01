В Киеве задержали лжеминера кинотеатра

Мужчина накануне Пасхи сообщил о минировании столичного кинотеатра. Его отпустили под личное обязательство, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы Пресс-служба Нацполиции Украины

В Киеве полицейские задержали псевдоминера, который вечером 7 апреля сообщил о взрывчатке в пакете возле кинотеатра. В результате из здания эвакуировали 265 человек, сообщили в столичной полиции во вторник, 10 апреля.

В результате обследования здания и прилегающей территории специалисты не обнаружили взрывоопасных предметов и веществ.

На месте происшествия правоохранители задержали мужчину, который сообщил о взрывчатке. Им оказался 27-летний ранее не судимый житель Киевской области.

Мужчину отпустили под личное обязательство, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Киеве осудили уроженца Киевской области, который "заминировал" станцию метро. Мужчина получил три года тюрьмы с испытательным сроком полтора года.

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