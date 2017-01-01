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В Киеве открыли смотровую площадку на щите памятника Родина-мать

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Площадка на самом высоком памятнике столицы Украины расположена на высоте 91 метра. В КГГА ее называют "аттракционом для любителей адреналина и драйва".
Вид со щита памятника Родина-мать
Вид со щита памятника Родина-мать
the-city.kiev.ua

В столице Украины после зимнего перерыва открыли смотровую площадку на самом высоком памятнике – монументе Родина-мать. Об этом сообщил в Facebook Департамент туризма Киевгоргосадминистрации.

"Смотровая площадка Экстрим (91 м) - аттракцион для любителей адреналина и драйва - открыта. Приглашаем всех ценителей экстремального отдыха, безумных приключений и невероятных пейзажей. Помните, подъем рассчитан только на совершеннолетних посетителей. Приятного отдыха", - говорится в сообщении.

На площадку не будут пускать лиц до 18 лет, беременных, лиц на каблуках, а также граждан в нетрезвом состоянии.

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Теги: Киев, туризм, туристы, достопримечательности, Родина-мать
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Источник: korrespondent.net

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