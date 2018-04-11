Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве ограничат движение по одному из путепроводов

Комментариев: 0
В столице будет ограничено движение транспорта через проспект Космонавта Комарова с проспекта Леся Курбаса в направлении улицы Борщаговской.
В столице ограничат движение по путепроводу
В столице ограничат движение по путепроводу
КиевВласть
 
В Киеве в среду, 11 апреля, по путепроводу через железнодорожные пути на примыкании проспекта Космонавта Комарова с проспекта Леся Курбаса в направлении улицы Борщаговской будет частично ограничено движение в первой и второй полосе движения, сообщает пресс-служба Киевавтодора. 
 
"С 11:00 11.04.2018 до 23:00 13.04.2018 в связи с выполнением ремонта деформационных швов движение транспорта по путепроводу через железнодорожные пути на примыкании просп. Космонавта Комарова с просп. Леся Курбаса в направлении ул. Борщаговской будет частично ограничено в первой и второй полосе движения", – говорится в сообщении компании на странице в Facebook.
 
Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.
 
 
Напомним, с 10 апреля в Киеве ограничено движение по Набережному шоссе – от Почтовой площади до моста Метро. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, транспорт, Ремонт дорог, ограничение движения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь