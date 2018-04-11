В Киеве ограничат движение по одному из путепроводов

В столице будет ограничено движение транспорта через проспект Космонавта Комарова с проспекта Леся Курбаса в направлении улицы Борщаговской.

В Киеве в среду, 11 апреля, по путепроводу через железнодорожные пути на примыкании проспекта Космонавта Комарова с проспекта Леся Курбаса в направлении улицы Борщаговской будет частично ограничено движение в первой и второй полосе движения, сообщает пресс-служба Киевавтодора.

"С 11:00 11.04.2018 до 23:00 13.04.2018 в связи с выполнением ремонта деформационных швов движение транспорта по путепроводу через железнодорожные пути на примыкании просп. Космонавта Комарова с просп. Леся Курбаса в направлении ул. Борщаговской будет частично ограничено в первой и второй полосе движения", – говорится в сообщении компании на странице в Facebook.



В Киеве частично ограничат движение по Южному мосту Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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