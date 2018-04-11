В Киеве ограничат движение по одному из путепроводов
В столице будет ограничено движение транспорта через проспект Космонавта Комарова с проспекта Леся Курбаса в направлении улицы Борщаговской.
"С 11:00 11.04.2018 до 23:00 13.04.2018 в связи с выполнением ремонта деформационных швов движение транспорта по путепроводу через железнодорожные пути на примыкании просп. Космонавта Комарова с просп. Леся Курбаса в направлении ул. Борщаговской будет частично ограничено в первой и второй полосе движения", – говорится в сообщении компании на странице в Facebook.
Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Напомним, с 10 апреля в Киеве ограничено движение по Набережному шоссе – от Почтовой площади до моста Метро.
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