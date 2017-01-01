Под Киевом такси протаранило забор частного дома
Машина пробила забор, влетев во двор частного дома - пассажирку госпитализировали.
В селе Романовка Киевской области ранним утром 11 апреля произошла авария, в результате которой автомобиль такси врезался в забор частного дома. Пострадала пассажирка авто.
Об этом сообщает Киев оперативный.
При столкновении машина пробила забор, а также получила значительные повреждения.
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“Без пострадавших не обошлось - была госпитализирована женщина-пассажир.
На месте работали медики и правоохранители“, - говорится в сообщении.
Напомним, 10 апреля в Киеве такси Uber влетело в билборд, в результате ДТП были пострадавшие.