Под Киевом такси протаранило забор частного дома

Машина пробила забор, влетев во двор частного дома - пассажирку госпитализировали.

Водитель не справился с управлением facebook.com/KyivOperativ/

В селе Романовка Киевской области ранним утром 11 апреля произошла авария, в результате которой автомобиль такси врезался в забор частного дома. Пострадала пассажирка авто.

Об этом сообщает Киев оперативный.

При столкновении машина пробила забор, а также получила значительные повреждения.

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“Без пострадавших не обошлось - была госпитализирована женщина-пассажир.

На месте работали медики и правоохранители“, - говорится в сообщении.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия facebook.com/KyivOperativ/

В аварию попал автомобиль Chevrolet CA 4726 BO facebook.com/KyivOperativ/

Напомним, 10 апреля в Киеве такси Uber влетело в билборд, в результате ДТП были пострадавшие.