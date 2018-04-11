Под Киевом столкнулись маршрутка и внедорожник, есть пострадавшие

В результате ДТП пострадали четыре пассажира, незначительные травмы получили водитель автомобиля и водитель маршрутки.

У авто разбита передняя правая сторона, а у маршрутки разбит перед kiev.informator.ua

На трассе Киев-Одесса, на переезде возле Путровки, столкнулись маршрутное такси и внедорожник Mercedes-Benz G-Wagen, в результате чего пострадали шесть человек, включая водителей.

Об этом сообщает Информатор.

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Маршрутка направлялась в сторону столицы, а автомобиль ехал в направлении Одессы.

Водитель Богдана объяснил, что автомобиль вышел на обгон и подрезал маршрутку. Водитель Mercedes-Benz, в свою очередь, рассказал, что маршрутное такси хотело развернуться в неположенном месте и выехало на встречку. Удар пришелся на левую сторону.

Водитель Mercedes-Benz получил травму головы, а водитель маршрутки небольшие травмы ноги. Им госпитализация не понадобилась. Также пострадали четверо пассажиров маршрутного автобуса - троих госпитализировали, у одной из женщин травма головы.

Стоит отметить, что на данном отрезке трассы проводятся ремонтные работы и полоса движения в сторону Одессы полностью закрыта. Движение в оба направления со стороны Киева. Очевидцы аварии заявили, что знаки на данном участке расставлены неправильно, а сам перекресток аварийно опасный.

Напомним, 8 апреля в Киеве на Северном мосту маршрутка столкнулась с автомобилем патрульной полиции.