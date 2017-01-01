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В Киеве из-за ремонта на 4 улицах отключат воду

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Водоснабжение будет отключено 12 апреля.
Киевводоканал принес извинения за временные неудобства
Киевводоканал принес извинения за временные неудобства
sonxeber.az

В Киеве на четырех улицах и одном переулке будет отключено водоснабжение, в связи с плановыми ремонтными работами.

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Об этом сообщает Киевводоканал на странице в Facebook.

Водоснабжение отключат по следующим адресам:

  • 12 апреля с 09:00 до 15:00 - улица Кудрявская, 10;
  • 12 апреля с 09:00 до 22:00 - улица Петропавловская, 11, 13/18, 15, 12, 14, 12, 40, 42/31, 42-А / 31 (жилые дома);
  • 12 апреля с 09:00 до 22:00 - улица Петропавловская, 17-31 (частные дома);
  • 12 апреля с 09:00 до 22:00 - переулок Петропавловский (частные дома);
  • 12 апреля с 22:00 до 07:00 13 апреля - улица Михаила Бойчука (бывшая Киквидзе), 29, 31, 32-А, 33, 34, 35, 37.

Киевводоканал также принес извинения за временные неудобства.

Напомним, 30 марта в Киеве прошло массовое отключение водоснабжения в связи с проведением ремонтных работ на насосной водопроводной станции.

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Теги: Киевводоканал, водоснабжение, ремонт
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