Самоубийство студентки в Киеве: водолазы нашли тело

Сейчас идет опознание найденного тела, личность погибшей еще достоверно не установили.

В Киеве водолазы в ходе поисков студентки Национального медуниверситета имени А.Богомольца уроженки Туркменистана Мукаддас Насырлаевой, обнаружили в реке Днепр тело девушки. Сейчас проводят опознание тела.

Об этом говорится в сообщении на странице Очевидец 112 в Facebook.

“Спасатели, которые ищут тело погибшей студентки Мукаддас Нсырлаевой нашли тело девочки. Сейчас идет опознание. Устанавливают личность. На месте следователи. Тело нашли в воде возле моста Патона недалеко от ресторана Фараон“, - говорится в сообщении.

Мукаддас совершила самоубийство после разговора с заместительницей декана facebook.com/ochevidets112

Студентка была отчислена из-за нарушения миграционного законодательства facebook.com/ochevidets112

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Напомним, в феврале Национальный медуниверситет имени А. Богомольца оказался в центре внимания из-за самоубийства иностранной студентки, которая там училась и имела проблемы с деканатом. Суицид девушка совершила после разговора с заместительницей декана, спрыгнув с моста Патона.

26 февраля студенты и трудовой коллектив медуниверситета объявили бессрочную забастовку. Забастовка была объявлена в связи с “беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ имени А. А. Богомольца“.

28 февраля студенты медуниверситета прекратили забастовку.