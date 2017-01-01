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Самоубийство студентки в Киеве: водолазы нашли тело

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Сейчас идет опознание найденного тела, личность погибшей еще достоверно не установили.
19-летняя девушка исчезла еще в феврале
19-летняя девушка исчезла еще в феврале
facebook.com/rovshanbek.rozmetov Источник: http://news.bigmir.net/capital/1799251-Stalo-izvestno--chto-proizoshlo-s-propavshej-v-Kieve-studentkoj © News.bigmir.net

В Киеве водолазы в ходе поисков студентки Национального медуниверситета имени А.Богомольца уроженки Туркменистана Мукаддас Насырлаевой, обнаружили в реке Днепр тело девушки. Сейчас проводят опознание тела.

Об этом говорится в сообщении на странице Очевидец 112 в Facebook.

“Спасатели, которые ищут тело погибшей студентки Мукаддас Нсырлаевой нашли тело девочки. Сейчас идет опознание. Устанавливают личность. На месте следователи. Тело нашли в воде возле моста Патона недалеко от ресторана Фараон“, - говорится в сообщении.

Мукаддас совершила самоубийство после разговора с заместительницей декана
Мукаддас совершила самоубийство после разговора с заместительницей декана
facebook.com/ochevidets112

Студентка была отчислена из-за нарушения миграционного законодательства
Студентка была отчислена из-за нарушения миграционного законодательства
facebook.com/ochevidets112

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Напомним, в феврале Национальный медуниверситет имени А. Богомольца оказался в центре внимания из-за самоубийства иностранной студентки, которая там училась и имела проблемы с деканатом. Суицид девушка совершила после разговора с заместительницей декана, спрыгнув с моста Патона.

26 февраля студенты и трудовой коллектив  медуниверситета объявили бессрочную забастовку. Забастовка была объявлена в связи с “беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ имени А. А. Богомольца“.

28 февраля студенты медуниверситета прекратили забастовку.

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Теги: Киев, самоубийство, иностранцы, университет, коррупция, ВУЗ
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