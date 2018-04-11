В Киеве почтили память погибших в Бабьем Яру

Десятки киевлян пришли почтить память жертв фашизма 11 апреля.

В среду, 11 апреля, десятки людей пришли в Бабий Яр, чтобы почтить память жертв фашизма. Об этом сообщает kiev.informator.ua.

К трем мемориалам в Бабьем Яру возложили цветы в память о погибших. Возложив цветы к памятному знаку Память ради будущего, процессия направилась к мемориалу памяти погибших в Бабьем Яру, а затем проследовала к памятнику погибшим в концлагере Сырецкий.

11 апреля – Международный день освобождения узников нацистских лагерей.

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Почтить память жертв пришли активисты общественных организаций, ветераны войны и жители Киева, также на церемонии присутствовали военнослужащие 101-й отдельной бригады охраны Генштаба.

Бабий Яр — урочище в северо-западной части Киева, между Лукьяновкой и Сырцом. Это место стало известным после массовых расстрелов гражданского населения, в основном евреев, цыган, а также советских военнопленных в 1941 году. Всего в Бабьем яру были уничтожены свыше ста тысяч людей, а по некоторым данным — более ста пятидесяти тысяч людей. Выжить и спастись удалось лишь 29 людям.

Напомним об опубликованных 29 сентября историях людей, прошедших через ад - выжившие в Бабьем Яру поделились трагическими воспоминаниями и историями своего спасения.