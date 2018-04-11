Найденная в Днепре утопленница не являлась студенткой медвуза - СМИ

Водолазы продолжат поиски студентки из Туркменистана.

Найденное тело еще никто не опознал facebook.com/ochevidets112

По результатам опознания найденного водолазами в реке Днепр возле киевского моста Патона тела, установлено, что погибшая женщина не являлась студенткой Национального медуниверситета имени А.Богомольца уроженкой Туркменистана Мукаддас Насырлаевой, которую ищут сотрудники ГСЧС.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Киева.

“По предварительным данным, это не студентка, которую разыскивают“, — сказали в прокуратуре.

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Напомним, в конце февраля спасатели приостановили поиски тела студентки медицинского университета Богомольца, которая покончила с собой, спрыгнув с Моста Патона. Поисковую операцию временно прекратили после того, как усилились морозы, из-за чего началось обледенение водолазного снаряжения.

Как сообщалось, 11 апреля в Киеве водолазы обнаружили в реке Днепр тело девушки.

В феврале Национальный медуниверситет имени А. Богомольца оказался в центре внимания из-за самоубийства иностранной студентки, которая там училась и имела проблемы с деканатом. Суицид девушка совершила после разговора с заместительницей декана, спрыгнув с моста Патона.