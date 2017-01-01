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В Киеве установлен температурный рекорд

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Сегодня температура воздуха достигла отметки 23,8 градуса тепла. Предыдущий температурный рекорд, +22,7 градусов, был зафиксирован в столице в 1959 году.
Сегодня температура воздуха поднялась до 24 градусов
Сегодня температура воздуха поднялась до 24 градусов
112.ua

В Киеве 11 апреля 2018 года синоптики зафиксировали температурный рекорд. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Сегодня температура воздуха поднялась до 24 градусов, что на 1,7 градуса выше предыдущего рекорда для этого дня 1959 года.

Синоптики предупреждают, что есть вероятность зафиксировать сегодня превышение и среднесуточной температуры воздуха. Но для этого нужно проследить температурные колебания на протяжении суток.

Ранее сообщалось, что в Украине в четверг, 12 апреля, местами немного похолодает

 

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Теги: Киев, рекорд, погода, весна, прогноз погоды, погода в Украине, Погода в Киеве, потепление
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Источник: korrespondent.net

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