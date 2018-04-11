Найденное в Днепре тело женщины не принадлежало пропавшей студентке

Родственники пропавшей Мукаддас Насирлаевой не узнали ее в найденной утопленнице. Однако официальное опознание и экспертиза все равно будут проводиться.

Тело женщины, которое в среду, 11 апреля, достали в Киеве из Днепра, не принадлежало пропавшей студентке медвуза Богомольца Мукаддас Насирлаевой. Об этом Украинской правде сообщили в прокуратуре Киева.

"Фото найденной женщины были предоставлены родственникам пропавшей студентки, они ее не узнали", – уточнили в ведомстве.

В то же время, в прокуратуре отметили, что официальное опознание и экспертиза все равно будут проводиться.

Ранее Главное управление ДСНС в Киеве сообщило, что спасатели достали тело женщины в Днепре возле моста Патона.

Отмечалось, найденное тело женщины было одето в зимнюю одежду и перчатки.

Как сообщалось, в Киеве полиция возбудила уголовное дело по факту доведения до самоубийства 19-летней студентки Туркменистана, которая, по данным полиции, прагнула с моста Патона.

В столичной прокуратуре отметили, что по обнародованной в СМИ информации, к такому поступку девушку могли подтолкнуть трудности, которые возникли у нее во время учебы в университете, и недоразумения с его руководством.

В то же время в туркменской диаспоре заявили, что пропавшая 30 января студентка Национального медуниверситета имени Богомольца Муккадас Насырлаева прыгнула с моста Патона в Киеве после того, как деканат отказался выдать ей заявление, необходимое для продления вида на жительство в Украине.

Позже правоохранители нашли вещи пропавшей иностранной студентки, однако тело девушки так и не было обнаружено.

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